Grand Hotel, la serie di ABC cancellata dopo una sola stagione

Il Grand Hotel chiude le porte: la serie tv prodotta da Eva Longoria e basata su un format spagnolo dal titolo quasi idetico, Gran Hotel, non avrà una seconda stagione.

Non importa quanto potevamo aver bisogno della serie, almeno secondo Lincoln Younes, uno dei suoi interpreti: Grand Hotel non è stata rinnovata da ABC per una seconda stagione.

Karey Burke, President of Entertainment del network ABC, aveva in un qualche modo anticipato un simile esito durante i TCA di questa estate: "Aspetteremo la conclusione della prima stagione [per deciderne il rinnovo o la cancellazione]. È uno show che ci piace parecchio. È uno show che vorrei avesse degli ascolti un po' più alti, ma decideremo una volta andati in onda tutti gli episodi".

A quanto pare, però, non ci deve essere stato l'incremento di ascolti sperato, perché la decisione di cancellare lo show è arrivata puntuale a poche settimane dalla messa in onda del season finale (9 settembre).

La serie targata ABC doveva originariamente essere trasmessa in midseason, ma ha poi avuto una slot estiva, partendo a luglio per poi concludersi nel mese di settembre.

Ben diverso il destino della versione originale, Gran Hotel, che ha avuto una durata di tre stagioni, mentre quella nostrana è stata trasmessa come miniserie in sei episodi nel 2015.