Quali sono i più grandi flop di Netflix? Ecco i più clamorosi

La Serie TV più vista di sempre su Netflix (aggiornata a giugno 2023) sta per tornare. Mentre scaldiamo i pollici per impugnare il telecomando ci siamo chiesti: ma quali sono stati invece i flop più clamorosi della piattaforma streaming?

Netflix viene associata praticamente sempre ai suoi show più importanti e di maggior successo. Impossibile non citare Stranger Things e la popolarissima Squid Game, ma anche prodotti di altissima qualità come Sense8, passato alla storia non solo per la sua profondità ma anche per la sua precoce chiusura, poi tappezzata con un lungometraggio non apprezzato proprio da tutti i fan.

Tuttavia, ci sono stati anche dei flop clamorosi e vogliamo citarveli in ordine sparso. Molti sembrano concordare che lo scettro debba andare a The Ridiculous 6, film del 2015 con Adam Sandler, considerato tra i peggiori sulla piattaforma.

In maniera decisamente controintuitiva, in questo sfortunato calderone è finita anche la costosissima serie Marco Polo, arrivata a 90 milioni per i primi 10 episodi e continuata per sole due stagioni prima della definitiva stroncatura.

Anche il live action dedicato a Death Note e la serie originale Hemlock Grove sono considerate tra i più clamorosi fail della compagnia, così come Chelsea, il primo Talk Show della piattaforma rossa condotto da Chelsea Handler e chiuso dopo due stagioni. Dopo la fine dello show, la conduttrice si è dedicata all'attivismo politico.

Un'altra serie TV dall'elevato potenziale e dalla fine decisamente precoce è stata Daybreak, trasposizione del libro a fumetti di Brian Ralph.

Ultimo, ma non per importanza, The Ranch, uno show che nonostante tutto è riuscito a svernare per ben 4 stagioni e con un cast a dir poco stellare, tra cui Ashton Kutcher e il leggendario Sam Elliott.

