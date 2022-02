Grandi Speranze: Olivia Colman e Fionn Whitehead nella miniserie BBC tratta da Dickens

Come riportato da The Wrap, Olivia Colman e Fionn Whitehead saranno i protagonisti della miniserie Grandi Speranze, nuovo adattamento per il piccolo schermo del celebre romanzo di Charles Dickens. Prodotto dalla BBC, la miniserie è stata scritta da Steven Knight e vede tra i produttori anche l'attore Tom Hardy e il regista Ridley Scott.

Colman e Whitehead interpreteranno rispettivamente i ruoli di Miss Havisham e Pip, mentre nel resto del cast figurano anche Matt Berry nel ruolo di Mr. Pumblechuck, Ashley Thomas (Jaggers), Johnny Harris (Magwitch), Shalom Brune-Franklin (Estella), Hayley Squires (Sara), Owen McDonnell (Joe) e Trystan Gravelle (Compeyson).

Pubblicato a puntate tra il 1860 e il 2861, Grandi Speranze è una storia coming-of-age che segue le vicende dell'orfano Philip Pirrip, detto "Pip", e descrive la sua vita da quando è ancora un bambino fino all'età adulta.

Knight, che a fine mese vedrà l'esordio di Peaky Blinders 6, scriverà i sei episodi della miniserie targata FX e BBC e farà da produttore esecutivo insieme a Scott, Hardy, Dean Baker, David W. Zucker, Kate Crowe e Mona Qureshi della BBC. Marina Brackenbury farà parte del progetto come co-produttrice esecutiva.

"Adattare i lavori di Dickens è una delizia. Ho scelto Grandi Speranze come prossimo titolo da portare sul piccolo schermo non solo per i suoi personaggi senza tempo, ma anche per via della sua storia molto attuale" ha dichiarato Knight, che l'anno scorso ha realizzato l'adattamento di A Christmas Carol di Dickens sempre in collaborazione con Hardy e Scott per conto di FX e BBC.

"Una storia di movimento sociale e intransigenza di classe raccontato attraverso una narrazione in prima persona intensamente emotiva e personale. Da figlio di un fabbro quale sono, il viaggio di Più dalla forgia alla società per me è stato davvero speciale."

Olivia Colman è candidata agli Oscar 2022 come miglior attrice per La figlia oscura; Whitehead lo ricorderete per il ruolo di protagonista in Dunkirk di Christopher Nolan.