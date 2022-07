Grandi Speranze, Olivia Colman irriconoscibile nella serie di Steven Knight: le prime foto

Le nuove immagini della miniserie targata BBC e FX Great Expectations - Grandi Speranze mostrano una Olivia Colman irriconoscibile nei panni di Miss Havisham mentre guarda negli occhi Pip, il protagonista interpretato da Fionn Whitehead e personaggio principale dell'omonimo romanzo di formazione di Charles Dickens.

Nelle foto che potete vedere nel tweet a fine articolo, Colman è raffigurata anche con Estella (Shalom Brune-Franklin) impegnata nella lettura di qualcosa: in entrambe le foto, Miss Havisham indossa il caratteristico abito da sposa che la contraddistingue anche nell'opera letteraria e sembra proprio che l'attrice due volte premio Oscar sia riuscita a entrare completamente nel personaggio.

Grandi speranze è la storia di formazione del giovane orfano Pip, che segue la sua crescita e il suo sviluppo personale. Il ragazzo vive insieme alla sorella e al cognato, ma presto inizierà a frequentare l'eccentrica Miss Havisham, una nobildonna benestante che vive in una dimora trascurata insieme alla figlia adottiva Estella.

L'opera di Dickens sarà adattata in una miniserie in 6 puntate da Steven Knight, già creatore di Peaky Blinders nonché nominato agli Oscar per il film del 2002 Piccoli affari sporchi. Autore e produttore esecutivo della miniserie, Knight ha detto di Grandi Speranze: "Ho scelto Grandi Speranze come prossimo progetto da portare sullo schermo non solo per i suoi personaggi senza tempo, ma perché non c'è tempo migliore per raccontare questa storia. Una storia che parla di mobilità sociale e intransigenza di classe, raccontata attraverso una narrativa in prima persona intensamente emozionante e personale. In quanto figlio di un fabbro, il viaggio di Pip che lo porta dalla forgia all'alta società è molto speciale per me".

Nel cast di Grandi speranze, insieme a Olivia Colman e Fionn Whitehead e la già citata Brune-Franklin, vedremo anche Ashley Thomas, Johnny Harris, Hayley Squires, Owen McDonnell, Trystan Gravelle, Rudi Dharmalingam e Matt Berry.

Dopo l'adattamento televisivo di Grandi Speranze del 2011, BBC porta nuovamente sullo schermo questa storia, stavolta in collaborazione con la statunitense FX. Tra i produttori esecutivi della miniserie, attualmente in produzione a Londra, figurano anche Tom Hardy, Ridley Scott, Dean Baker, David W. Zucker, Kate Crowe e Tommy Bulfin.