Grant Gustin, come ha ottenuto la parte di Barry Allen in The Flash?

Il nome Barry Allen è oggi sinonimo di Grant Gustin da quando l’attore ha vestito i panni del supereroe più veloce del Multiverso DC nella serie targata The CW, The Flash. Gustin ha rivelato al podcast "Inside of You with Michael Rosenbaum" che non era assolutamente sicuro di fare l’audizione e tanto meno di ottenere il ruolo.

Grant, originario della Virginia, ha sempre amato il teatro e la recitazione e sapeva che era quello che voleva fare della sua vita, ma ha lottato contro la sua "ansia da audizione" .



"Quando ho avuto l'audizione non volevo andare, ero molto in ansia come se non volessi sprecare il mio tempo e nemmeno il loro. Avevo 23 anni e sembrava che ne avessi 19 e non volevo andare all'audizione perché pensavo che fosse così irrazionale pensare di potercela fare" ha spiegato l'attore.



Ma quando Gustin ha scoperto di avere ottenuto il ruolo di una vita, l’attesa che lo separava dall’inizio delle riprese è durata ben nove mesi.

Prima di "The Flash", era meglio conosciuto per un ruolo ricorrente in "Glee" della Fox, interpretando uno studente delle superiori in un Glee Club rivale. L’attore ritiene che il suo background di danza lo abbia aiutato ad ottenere il ruolo di Allen.



"Non corro come nessun tipo di atleta. Ho smesso di fare sport di squadra a 10 anni e ho iniziato a ballare. Sono atletico ma ballerino. Avevo circa sei audizioni in un paio di mesi...incluso il processo di test", ha spiegato.

Il processo di casting è stato lungo e non si sentiva sicuro fino a quando non ha iniziato a fare ricerche e ha scoperto somiglianze con l'attore John Wesley Shipp, che ha interpretato "The Flash" sulla CBS per una stagione nel 1990 e il padre di Barry nella serie The CW.

"Siamo entrambi del nordovest della Virginia e i nostri compleanni sono a pochi giorni di distanza. È allora che ho iniziato a dire all'universo che avrei ottenuto la parte."



Prima di essere scelto per il ruolo di Barry Allen in The Flash, Grant Gustin ha fatto un provino per il ruolo di Roy Harper in Arrow. Il ruolo alla fine è andato a Colton Haynes, meglio conosciuto a quel tempo per il suo ruolo in Teen Wolf , lasciando Gustin libero di apparire in altri ruoli nell'Arrowverse e di essere un perfetto The Flash.



Intanto nella settima stagione di The Flash Barry avrà un nuovo potere e potrebbe esserci un crossover tra The Flash e la stagione finale di Supergirl.