Grant Gustin condivide il dietro le quinte di QUEL cameo in Crisi sulle Terre Infinite

Gli ultimi due episodi di Crisi sulle Terre Infinite hanno consegnato agli spettatori della serie uno tra i cameo più sorprendenti e inattesi della stagione, e avvenuto ciò Grant Gustin si è fiondato sui social per condividere i retroscena di questo incontro.

Stiamo ovviamente parlando del cameo di Ezra Miller che è tornare a vestire i panni del Flash del DC Extended Universe apparso in Batman v Superman e in Justice League di Zack Snyder e che ancora non sappiamo se rivedremo mai al cinema, anche se pare che il lungo atteso film standalone su Flash si farà sicuramente.

Gustin è andato immediatamente su Instagram dove, tramite il suo account ufficiale, ha condiviso impressioni e scatti dal dietro le quinte delle riprese del succitato cameo, che potete recuperare nella nostra news dedicata. L'attore si è fiondato sui social network immediatamente dopo la conclusione dell'episodio e ha scritto in accompagnamento alle immagini postate: "Che ne pensate di quello che avete visto? Ezra è davvero un tipo unico. Sono così felice che abbiamo fatto in modo che accadesse e tenetelo segreto per tutto oggi. Grazie alla DC Comics". Nei commenti sono intervenute anche altre star delle varie serie coinvolte nel crossover, tra cui Melissa Benoist interprete di Supergirl, che si chiede se lei non fosse "l'unica a non saperne nulla".

Ricapitoliamo, per chi ne venisse a conoscenza solo ora, quanto accaduto nel corso del cameo del Flash del DCEU: Lo Spettro (Stephen Amell) concede a Barry Allen (Grant Gustin) l'abilità di poter accedere alla Speed Force in un modo del tutto unico e gli rivela di dover usare la memoria e i suoi sentimenti come chiave per guidarlo attraverso di essa. Questo conduce Barry ai laboratori Star e dopo qualche momento di osservazione, dal nulla, appare Barry Allen. Ma stavolta è una versione di Barry Allen che finora gli spettatori avevano potuto ammirare solo al cinema e solo nel famigerato Justice League di Zack Snyder (e in un cameo in Batman v Superman). Esatto, stiamo parlando del Flash di Ezra Miller che fa la sua comparsa nell'universo condiviso delle serie CW. I due personaggi, all'inizio sorpresi, a dire il vero più Miller che Gustin è sorpreso tanto che inizialmente scambia il Flash della serie per un cosplayer, si fanno i complimenti a vicenda per i rispettivi costumi. Dopo aver inizialmente puntualizzato di non essere sicuro di quello che stava accadendo, il Flash di Ezra Miller aggiunge: "L'avevo detto a Victor che era possibile".

Le ultime due parti di Crisi sulle Terre Infinite, che hanno settato gli eventi futuri (incluso la nuova serie dedicata a Superman & Lois) sono andate in onda la scorsa notte su The CW.