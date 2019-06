Un Grant Gustin in costume-armatura da Flash in una nuova e bellissima fan art

The Flash 5 si è concluso lo scorso 14 maggio con l'episodio "Legacy", ma la serie è già stata rinnovata per una sesta stagione che tornerà in autunno, portando sul piccolo schermo e nell'Arrowverse l'amatissima run Crisi sulle Terre Infinite sotto forma di crossover con Supergirl e Arrow.

Manca ancora un bel po', comunque, motivo che spinge i fan a dedicare qualche ora del loro tempo alla creazione di fan art sul personaggio interpretato nella serie tv da Grant Gustin. Nello specifico, un utente Instagram ha condiviso sul suo profilo con fare entusiasta un paio di fan art dell'artista Berrett.digital, di cui uno in particolare è proprio dedicato a Flash.



Nell'immagine vediamo infatti Gustin con un costume totalmente originale del personaggio, dal taglio decisamente più cinematografico e meno "gommoso" di quello della serie tv, costruito come fosse un'armatura alla Iron Man, con tanto di dettagli dorati e grandi placche d'acciaio (o qualsiasi materiale o lega sia) su spalle e quadricipiti. Non c'è che dire: decisamente riuscito, tanto da farci sperare che in futuro possa davvero esistere un costume di scena così bello.



Vi ricordiamo che The Flash 6 tornerà sulla CW il prossimo ottobre. Diventerà probabilmente la serie di punta dell'Arrowverse dopo il pensionamento di Arrow, che finirà con l'ottava stagione.