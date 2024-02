Grant Gustin sarà di nuovo Flash? L'attore:'Ho una sola condizione'

Nel 2023 la serie The Flash ha chiuso i battenti dopo nove lunghe stagioni che hanno visto come protagonista Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen. Interpellato su un ipotetico ritorno nel costume di Flash, Gustin non ha chiuso del tutto la porta, ponendo una sola condizione perché ciò avvenga realmente.

Attualmente impegnato nel musical di Broadway Water for Elephants, Grant Gustin è stato protagonista di uno scambio di battute con un fan su TikTok, che gli ha chiesto se fosse disponibile a recitare nuovamente nel ruolo se fosse James Gunn a chiederglielo per il DC Universe.



"Sì, se James Gunn mi chiedesse di interpretare The Flash lo farei di nuovo. Mi fido di James Gunn" ha risposto Gustin.

Al momento non è noto il pensiero di James Gunn su The Flash ma nulla vieta a qualche fan di porre direttamente al regista la domanda, con la speranza di ricevere una risposta in considerazione della sua frequente attività social.

Nel DC Extended Universe il personaggio è stato interpretato, non senza problemi di vario genere, da Ezra Miller, ma ora è in lavorazione un nuovo universo DC creato da Gunn con Peter Safran e tutto è ancora in costruzione.

In realtà, Grant Gustin - a novembre protagonista di uno spot con Ryan Reynolds - anche in passato non aveva del tutto chiuso ad un ritorno:"Se qualcuno mi chiamasse oggi o domani e mi dicesse 'Ehi, abbiamo questa incredibile idea per The Flash' ovviamente risponderei a quella chiamata e ascolterei quell'idea. Penso che questo sia un personaggio al quale sono legato e probabilmente gli sarò associato per tutto il resto della carriera e della vita, che lo interpreti di nuovo o meno".

Voi cosa ne pensate? Vorreste un ritorno di Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen? Nel frattempo, scoprite perché secondo noi il Multiverso dell'Arrowverse è meglio di quello del DCEU.