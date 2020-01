Grant Gustin e Melissa Benoist commentano su Instagram un grande cameo dell'Arrowverse

Durante il finale di Crisi sulle Terre Infinite, abbiamo potuto assistere a un sorprendente cameo che ha coinvolto il Flash di Grant Gustin. L'attore ha poi pubblicato una foto su Instagram dove è intervenuta anche la collega Melissa Benoist.

Pochi giorni fa l'atteso evento crossover del network The CW è giunto alla conclusione, regalando ai fan delle un consistente numero di cameo da parte di ex o attuali interpreti dei supereroi di casa DC. Uno di quelli più particolari - vi ricordiamo che saranno presenti spoiler all'interno dell'articolo - riguarda la breve, ma divertente, apparizione del Flash cinematografico interpretato da Ezra Miller.

La scena in questione si è svolta all'interno dei laboratori Star, dove a un certo punto appare dal nulla il Barry Allen ammirato in Justice League (2017). Il personaggio si ritrova faccia a faccia con il suo alter ego interpretato da Grant Gustin e, dopo un momento di iniziale smarrimento, i due finiscono per farsi i complimenti a vicenda.

Successivamente Gustin ha pubblicato su Instagram le foto dei due interpreti di Flash mentre sono insieme, accompagnate dalla didascalia 'Cosa ne pensate? Ezra è unico nel suo genere. Sono così felice che ciò sia accaduto e di essere riuscito a mantenere il segreto fino a oggi'.

Tra i commenti alla foto, si può leggere quello dell'interprete di Supergirl, che ha risposto così 'Hai mantenuto questo segreto molto bene. Nessuno ne era a conoscenza!!!! O lo sapevano?! Ero io l'unica a non saperlo?!'.

Cosa ne pensate del grande evento crossover che ha coinvolto le maggiori serie DC di The CW? Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Crisi sulle Terre Infinite.