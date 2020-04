Grant Gustin pensa al dopo The Flash: 'Ho perso molte occasioni'

Ospite ad una recente puntata di Inside With You con Michael Rosenbaum, la star di The Flash Grant Gustin spiegato come la sua esperienza nell'Arrowverse lo ha costretto ad abbandonare diversi altri progetti tra cinema e teatro.

"Sono molto consapevole, soprattutto in certi momenti, di quanto sono fortunato e di come diverse cose sono andate nel verso giusto. Ma so anche che, per quanto riguarda la mia carriera o la mia vita personale, credo di aver perso anche molte occasioni" ha detto Gustin.

L'attore è entusiasta della sua esperienza con la serie The CW, come ha dimostrato fin dall'inizio, ma i numerosi impegni gli hanno impedito di prendere parte ad altre produzioni al di fuori dell'ambito televisivo: "Un progetto a cui stavo lavorando durante l'ultima pausa è fallito a causa di Flash. Ho dovuto rinunciare a molte opportunità, tra cinema e teatro, per via dei conflitti di programmazione, perciò non si può avere tutto."

Vi ricordiamo che i lavori di The Flash 6 sono stati interrotti a stagione in corso a causa dell'emergenza Coronavirus, e dunque l'episodio finale verrà trasmesso a data da destinarsi. Secondo alcune indiscrezioni, la produzione sta valutando di trasmettere il finale di stagione come apertura di The Flash 7.

Qui potete trovare le nostre prime impressioni su The Flash 6.