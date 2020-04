Grant Gustin dietro le quinte di Flash in un episodio che non vedrete mai

Attraverso il suo account ufficiale su Instagram, Grant Gustin ha condiviso il dietro le quinte di una particolare e difficile scena che tuttavia doveva essere inclusa in un episodio di Flash le cui riprese non sono state completate in tempo prima dello shutdowun delle produzioni a Hollywood.

L'attore già in precedenza aveva avvertito i fan che sarebbe stato il protagonista di una incredibile scena d'azione e che questa si sarebbe rivelata tra le cose più belle da lui girate nello show. Purtroppo, però, a causa della chiusura di tutte le produzioni a Hollywood per l'emergenza sanitaria da Coronavirus, l'episodio che avrebbe dovuto includere la suddetta scena non è mai stato ultimato in termini di riprese e lo stesso Gustin non crede ci sarà il tempo per completarlo. A questo punto si spera che la scena possa essere inclusa all'inizio della prossima stagione di Flash.

Gustin nel suo post ha quindi scritto: "Ecco un dietro le quinte di una sequenza che avevo già anticipato con una foto girata poco prima della chiusura totale. Purtroppo, non credo riusciremo a completare le riprese dell'episodio che conterrà la sequenza. Speriamo di poterla inserire all'inizio della prossima stagione perché è stato molto divertente girarla e il dipartimento di stunt e gli operatori hanno fatto un lavoro eccezionale. Ho pensato che un piccolo sguardo vi sarebbe bastato per adesso, godetevelo".

Anche Flash come già Legends of Tomorrow è tornato regolarmente sui palinsesti televisivi di The CW, ma lo stesso Gustin ha confermato recentemente che l'ultimo episodio della sesta stagione sarà il capitolo 6x19: "Ci sarebbe dovuto essere il 'big Thawne cliffhanger' alla fine di questa stagione, ma al suo posto ce ne sarà uno che nessuno si aspettava. [L'episodio] 6x19 intitolato 'Success is Assured' sarà il nuovo season finale, quindi avremo un cliffhanger differente da quello che avevamo originariamente previsto, ma sarà un altrettanto magnifico finale".