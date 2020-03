Grant Gustin stuzzica i fan di The Flash con una foto dal dietro le quinte

Mentre i fan di The Flash aspettano l'atteso ritorno di un alleato di Barry Allen nel prossimo episodio in programma, Grant Gustin si è affidato ai social per aumentare ulteriormente la loro curiosità, postando una foto dal dietro le quinte dello show e annunciando di aver girato una scena d'azione "molto figa".

Nella foto, che trovate in calce all'articolo, possiamo vedere l'attore con indosso il suo costume da supereroe e collegato a un cavo. "Come prima cosa stamattina, abbiamo girato qualcosa di davvero figo. Amo il nostro dipartimento degli stunt", ha commentato Gustin, il quale non ha rivelato nessun dettaglio sulla scena in questione. Siete curiosi di vedere questo stunt sul piccolo schermo?



Intanto, la sesta stagione di The Flash continua e il 20 marzo verrà trasmessa su The CW la puntata intitolata Death of the Speed Force, di cui possiamo leggere la sinossi: "Kid Flash (la guest star Keiynan Lonsdale) ritorna a Central City con un atteggiamento Zen e nuovi assi nella manica. Mentre è elettrizzato dall'idea di rivedere la propria famiglia, Wally dice a Barry di essere ritornato perché crede che ci sia qualcosa di strano nella Speed Force. Nel frattempo, Cisco (Carlos Valdes) ritorna dalla sua missione di scoperta su Earth Prime". La regia dell'episodio è di Brent Crowell; la sceneggiatura, invece, è stata scritta da Sam Chalsen ed Emily Palizzi Gilbert.



Ricordiamo infine che The Flash è stato rinnovato per una settima stagione e che Brandon McKnight è stato promosso a series regular.