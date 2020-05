Grant Gustin su The Flash 8 e 9: 'Futuro incerto per l'intera produzione'

Abbiamo già parlato dell'anticipo sul finale di stagione di The Flash 6, che come tutte le produzioni cinematografiche e televisive CW ha dovuto chiudere i battenti e rimandare ogni decisione a data da destinarsi.

Il protagonista della serie tv Grant Gustin è stato ospite al podcast "Inside of you" con Michael Rosenbaum in cui ha parlato di alcuni retroscena riguardanti il futuro dello show. Di recente l'attore ha rivelato qual'era il suo timore prima di diventare Barry Allen, ed ora deve fronteggiare l'incertezza dovuta all'emergenza sanitaria.

Prima di tutto Gustin ha rivelato di non avere idea di se e quando riprenderà la produzione delle stagioni successive, e il futuro dell'intera programmazione televisiva è messa al repentaglio. Per l'attore The Flash 7 sarà l'ultima stagione sotto contratto, ed i colloqui per The Flash 8 e 9 erano già iniziati, ma poi si è messa di mezzo la pandemia globale e tutto è stato bloccato.

L'ultimo episodio ad andare in onda sarà il diciannovesimo, motivo per cui la produzione ha dovuto ripianificare la storia per adattarla all'improvviso cambio di rotta. Eric Wallace, lo showrunner della serie tv, nonostante la battuta d'arresto che ha subito The Flash si dice contento di questo stop, perché gli dà modo di ripensare al progetto come un film in tre atti.

Intervistato da Comicbook dice: "La fine di questa stagione, a causa dello stop della produzione, sarà la fine del secondo atto del nostro film, che è un punto perfetto per spezzare la storia perché c'è un enorme cliffhanger e abbiamo un eroe nel suo punto più basso, ma finalmente si vede la luce alla fine del tunnel".

Lo stop darà molto pathos al finale riprogrammato di stagione, e sicuramente non sarà ricordato come un semplice episodio interno di The Flash 6.