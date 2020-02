Grant Gustin di The Flash si è divertito molto durante le riprese del settimo episodio

Mentre i fan della serie stanno ancora discutendo dell'ultimo trailer di The Flash, lo showrunner Eric Wallace ha rivelato quale è stato il momento più strano durante le riprese della sesta stagione dello show prodotto da The CW.

Il giornalista della testata online Discussing Film ha prima chiesto cosa ne pensava lo showrunner delle reazioni dei fan all'ultima stagione delle avventure di Barry Allen, ricevendo l'inaspettata risposta che Eric Wallace non ha mai cercato i commenti sulla sua opera su internet. Nonostante questo ha scoperto che uno degli episodi più apprezzati dagli appassionati è stato il settimo, considerato originale e divertente: "So che i fan hanno trovato il settimo episodio intitolato The Last Temptation of Barry Allen Pt 1 molto strano, sai con quella sostanza nera che usciva dalla bocca di tutti, è stata una puntata molto diversa per tutti noi. E la cosa migliore è stata per me quando Grant mi ha confidato di essersi divertito molto durante le riprese, e di essersi impegnato molto per rendere ancora più credibile la sua parte, cosa che secondo me si nota subito guardando come recita nella puntata".

Nell'intervista poi sono state condivise alcune indiscrezioni su un personaggio importate di The Flash, le cui azioni avranno gravi ripercussioni sulla sua storia e su quella del protagonista dei fumetti DC creati da Gardner Fox.