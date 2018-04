Grant Gustin di The Flash spiega che i velocisti dello show non corrono per davvero

Il protagonista di The Flash potrà anche essere l’uomo più veloce del mondo, ma cosa succede realmente sul set del serial? A tal proposito, la star Grant Gustin, interprete di Barry Allen, ha rivelato di non correre per davvero.

Recentemente, Gustin ha infatti partecipato al talk show di Conan O'Brien e ha svelato di non correre praticamente mai sul set, specie dopo averne realizzato la totale inutilità: “In passato succedeva. Nella prima stagione mi mettevano su un tapis roulant con un’imbracatura, ma poi ho realizzato che nello show comparivo solo dalla vita in su, e che quindi correvo senza motivo”. Di conseguenza, oggi Gustin muove soltanto le braccia, come mostrato nel divertente video visionabile in calce all’articolo. Per il resto, la corsa è il risultato di alcuni effetti speciali che ne simulano il movimento a velocità elevatissime.



Tuttavia, il solo fatto che Gustin non corra regolarmente sul set di The Flash non significa che il ruolo non sia privo di sfide fisiche. All’inizio dell’anno, Gustint ha rivelano via Instagram che ci sono volte in cui “Flash non può essere Flash”, tant’è che l’attore sembrava esausto e molto sudato mentre indossava il proprio costume iconico. “A volte non voglio più corrente. Sono così stanco di correre” fu il suo commento in quell’occasione.



Il fatto che sia stanco di correre e che non abbia superpoteri non significa che Gustin non abbia vinto delle gare di velocità. L’attore ha difatti rivelato a O'Brien di essere stato sfidato più volte, nonostante il personaggio in The Flash sia soltanto frutto di finzione: “Mi sfidano a gareggiare. Mai un estraneo. Ho un buon amico abbastanza basso, che naturalmente posso superare facilmente in termini di velocità, così come pure due colleghi sul set. Sto vincendo 3-0”.



Gustin potrà non correre sul set e indubbiamente non ha bisogno della supervelocità per vincere le proprie gare, ma il suo personaggio, nonostante tutti i poteri in suo possesso, in questa stagione di The Flash non si è dimostrato abbastanza veloce. Il velocista scarlatto sta affrontando il criminale noto come Il Pensatore - un metaumano il cui cervello viaggia anche più velocemente dello stesso Flash - e sta perdendo ogni singola battaglia contro di lui. Riuscirà mai a superarlo?



The Flash torna ogni martedì su The CW.