Grant Gustin, che tipo di allenamento ha fatto l'attore per diventare The Flash?

Per interpretare un supereroe ci vuole molta preparazione e Grant Gustin ne sa qualcosa, infatti per entrare nei panni di Flash, nella serie targata The CW la cui settima stagione arriverà il 2 marzo 2021, segue un rigido allenamento.

Per i suoi allenamenti l’attore si è affidato ad un personal trainer: Alex Fine. Nell’agosto del 2020 Gustin aveva postato un selfie su Instagram spiegando che si stava allenando per tornare nei panni di Barry Allen.

Nei commenti Fine ha scherzato: “Non ti sei allenato questa mattina. Sei venuto a guardare il centro sportivo".



Gustin si è affidato al trainer e ad Almost Home, una società che fornisce "programmi e benessere per un corpo sano, consigli di esperti e storie condivise per ispirare la tua mente, e alcuni attrezzi di alto livello per mantenerti motivato mentre lavori per i tuoi personali obiettivi."



In una foto condivisa sul suo profilo Instagram che lo ritrae mentre si allena ha scritto: “Grazie ad Alex Fine per avermi fatto sentire più forte e più sano di quanto non mi sia mai sentito negli anni e a Mark Keizer di Almost Home per avermi fatto sentire spavaldo".



Gustin si allena spesso anche in spiaggia con amici, tra corse, flessioni e trazioni. Inoltre non è estraneo al mondo del fitness in quanto sua moglie, la dottoressa LA Thoma Gustin, una volta era una calciatrice di divisione 1 e ora lavora come fisioterapista e offre ai suoi follower su Instagram percorsi di allenamento e benessere.



Scoprite tutte le ultime novità sulla settima stagione di The Flash e guardate anche il trailer della settima stagione di The Flash in attesa del debutto.