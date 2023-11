'Sono grato': Jeremy Renner festeggia il Ringraziamento sui social

La Festa del Giorno del Ringraziamento è molto sentita negli Stati Uniti dove ciascuno - oltre al rituale pranzo o cena a base di tacchino - esprime un pensiero manifestando per cosa è grato. Dopo il terribile incidente occorso a Jeremy Renner, non avevamo dubbi che anche l'attore avrebbe espresso un ringraziamento per la sua lenta guarigione.

Nel corso di quest'anno, Jeremy Renner è sempre stato grato per ogni giorno trascorso dopo il terribile incidente di gennaio, e così, nel giorno della gratitudine per antonomasia, l'attore si è preso un momento di grande affetto per condividere la sua gioia con la sua fedele schiera di follower. Su varie piattaforme come X e Instagram, Renner ha condiviso una toccante foto di lui e di sua figlia che suonano il pianoforte, accompagnata da una significativa poesia. La poesia diceva:

"Sono grato per la vostra premura, che semina la speranza dentro di me. Sono grato per i ricordi, della vita che potrò condurre di nuovo. Sono grato a questa famiglia, agli amici che riempiono questa casa. Non c'è nessun altro posto dove vorrei essere, se non con voi, in questo "giardino di pietra". Buon Ringraziamento a tutti voi dalla mia famiglia alla vostra".

Pochi giorni fa, Renner ha festeggiato 10 mesi di riabilitazione, mostrando anche un video in cui sperimentava di persona i progressi raggiunti: lo vedevamo infatti correre per il vialetto di casa sua, muovendo le gambe quasi come se l'incidente non fosse mai avvenuto.

"Oggi è il giorno del 10° mese di recupero... è il primo tentativo di questa attività (soprattutto in salita) e mi sono venute le lacrime per la gioia, per la speranza e per la gratitudine per tutto il vostro sostegno, insieme a quello della mia famiglia e dei miei amici... Continuo a spingere per molte ragioni, ma voi siete il mio carburante".

Vicino alla sua residenza in Nevada, Renner è stato vittima lo scorso gennaio di uno straziante incidente mentre cercava di evitare che il suo gigantesco spazzaneve, un PistenBully, falciasse suo nipote. L'eroico incidente gli ha provocato gravi lesioni multiple, con la frattura di otto costole, un'orbita oculare, un ginocchio e una spalla.