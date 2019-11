Una grave minaccia nel nuovo teaser di Crisi sulle Terre Infinite

Nella giornata di domenica The CW ha lanciato un nuovo teaser del prossimo crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, che abbraccerà serie come Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow. Nel teaser distribuito online si può notare la distruzione di Earth-73 e dimostra quanto la minaccia possa sia davvero grave.

Ad un certo punto è proprio Monitor (LaMonica Garrett) nel teaser trailer ha ribadire:"Questa minaccia porta all'annientamento di tutta la vita".

"Ogni secondo, un'altra Terra muore" afferma Barry (Grant Gustin), informando Flash di Earth-90 (John Wesley Shipp).

Batwoman (Ruby Rose) è pronta per andare a salvare l'universo, e il vecchio Superman (Brandon Routh) ricorda a tutti che 'la speranza è la luce che ci risolleva dall'oscurità'.



Crisi sulle Terre Infinite prenderà il via l'8 dicembre con Supergirl, seguito da Batwoman il 9 dicembre e The Flash il 10 dicembre. Dopo l'interruzione invernale il crossover riprenderà martedì 14 gennaio, con Arrow - che chiuderà poi i battenti con l'ottava stagione - e Legends of Tomorrow sempre nella stessa serata.

Nel crossover Aquaman di Smallville stava per tornare mentre tre giorni fa è stato pubblicato il poster di Crisi sulle Terre Infinite, probabilmente l'evento serial DC più atteso dell'anno, che raggrupperà le serie più significative dell'Arrowverse, a partire dalla serie madre, Arrow, dalla quale sono poi nati gli altri show che hanno appassionato milioni di fan.