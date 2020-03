La gravidanza di Melissa Benoist inciderà sul futuro di Supergirl?

La notizia del momento in casa CW è che la protagonista di Supergirl Melissa Benoist è in dolce attesa. L'attrice che interpreta Kara Danvers lo ha annunciato sui social insieme al marito, Chris Wood, anche lui nel cast della serie nel ruolo di Mon-El, che ha ripreso in occasione del centesimo episodio.

I due sono sposati dal settembre del 2019. Nei giorni scorsi Melissa Benoist ha postato su Instagram una simpatica foto in cui annunciava che presto "un cucciolo non di cane" si sarebbe aggiunto alla famiglia, e definendo suo marito "un vecchio padre per natura". Chris Wood, da parte sua, ha pubblicato una foto in cui è lui a interpretare la "mamma" della situazione, con tanto di pancione prominente.

Non è ancora chiaro, al momento, se e come la gravidanza dell'attrice influenzerà il futuro della serie. La produzione della quinta stagione di Supergirl si concluderà in primavera, ed è già stata annunciata una sesta stagione, in cui anche Jeremy Jordan spera di tornare. TVLine ha contattato The CW e Warner Bros Television per un commento al riguardo, ma la sensazione è che per il momento si dovrà ancora attendere. I fan, intanto, sono liberi di immaginare eventuali futuri sviluppi e teorie sul futuro di Supergirl.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al promo del prossimo episodio di Supergirl, intitolato Bodyguard, previsto per domenica 8 marzo.