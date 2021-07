Grease, arriva la serie prequel del film con John Travolta e Olivia Newton-John!

In quest'epoca in cui la febbre del revival sembra coinvolgere praticamente ogni anfratto della storia del cinema e della televisione era scontato che, prima o dopo, si arrivasse a chiamare in causa anche uno dei musical più amati dell'ultimo mezzo secolo: stiamo parlando di Grease, che a breve potrebbe ricevere la sua prima serie prequel.

È notizia delle ultime ore, infatti, quella secondo cui Paramount avrebbe ordinato uno show che dovrebbe esplorare le vicende precedenti a quelle mostrate nello storico film con John Travolta e Olivia Newton-John: la serie dovrebbe essere composta da 10 episodi e sarà prodotta e scritta da Annabelle Oakes, che farà anche da showrunner.

Gli episodi, stando a quanto trapelato finora, si focalizzeranno sulla storia di quattro ragazze annoiate dalla routine della Rydell High School, che decideranno quindi di movimentare a modo loro: inutile dire che l'identikit sembri combaciare perfettamente con quello di Rizzo, Frenchie, Marty e Jan, ma non è ancora chiaro se saranno proprio le giovani Pink Ladies a fare da protagoniste o se si tratterà di personaggi creati appositamente per la serie.

Curiosi? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, proprio Grease era finito al centro di alcune polemiche, con lo storico musical accusato di omofobia e sessismo.