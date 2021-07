Grease, Paramount+ ordina la serie prequel Rise of the Pink Ladies

Paramount+ ha ordinato la serie prequel del classico film del 1978 Grease intitolata Grease: Rise of the Pink Ladies che sarà composta da 10 episodi e ci presenterà nuovi personaggi.

Rise of the Pink Ladies, creata dalla showrunner Annabel Oakes (“Atipical) è ambientata quattro anni prima dell'originale Grease. Prima che il rock 'n' roll regnasse, prima che i T-Birds fossero i più cool della scuola, quattro ragazze stanche ed emarginate osano divertirsi alle loro condizioni, scatenando un panico morale che cambierà per sempre la Rydell High.

Grease, interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, ha conquistato il mondo nel 1978, il film era basato sul musical del 1971 ed è stato ambientato alla fine degli anni '50.

Le Pink Ladies nel film del 1978 sono state interpretate da Stockard Channing, Didi Conn, Dinah Manoff e Jamie Donnelly.

Prima del via libera della serie prequel alla Paramount+, HBO Max aveva ordinato lo spettacolo originariamente intitolato "Grease: Rydell High", nell'ottobre 2019. Sebbene HBO Max abbia cancellato i piani per lo spin-off, lo spettacolo alla fine ha trovato casa a Paramount+ con una trama rielaborata e un nuovo titolo.

Temple Hill e PictureSmart stanno anche producendo un ulteriore prequel di Grease, un film intitolato Summer Lovin che è in produzione alla Paramount.



