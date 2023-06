Grease: Rise of Pink Ladies, arrivano i ringraziamenti del cast dopo il finale di stagione

Con la prima stagione di Grease - The Rise of the Pink Ladies ormai conclusa, sono arrivate anche le prime reazioni da parte del cast e della troupe che ha detto la sua sulla lavorazione del prodotto cercando di dare luce anche alle maestranze messe in un angolo o dimenticate.

In una recente intervista le protagoniste della serie hanno elogiato il lavoro fatto da tutti quei collaboratori "invisibili" che hanno lavorato dietro le quinte. Primi tra tutti i compositori e i coach vocali che hanno aiutato nella realizzazione dei tantissimi brani originali presenti all'interno dei vari episodi. "Si sente molto parlare di Justin Tranter e del suo incredibile team, e tutti sono così talentuosi, ma non si sente mai veramente parlare di Chloe (coach vocale) perché era una specie di presenza dietro le quinte" hanno raccontato.

Il nuovo cast ha imparato anche a gestire anche il mito del cult che circonda Grease provando a mettere del loro in un prodotto così immortale ed iconico. "Penso che tutti i nostri eroi non celebrati siano quelli dietro le quinte... Abbiamo un fantastico gruppo di double woman che sono state con noi per sette mesi... le abbiamo chiamate le Pink Ladies 2.0, perché venivano a lavoro vestita di rosa, ed erano anche di ottimo umore" hanno concluso.

Grease - The Rise of the Pink Ladies ha provato a parlare anche degli aspetti più controversi del cult mettendo sul tavolo anche tutti i difetti causati dall'invecchiamento del film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!