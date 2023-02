Grease: Rise of Pink Ladies, svelato il secondo trailer ufficiale!

Grease sta tornando! La serie tv prequel del musical cult del 1978 esplorerà le origini delle Pink Ladies. Al Drew Barrymore Show è stato presentato il secondo trailer ufficiale della nuova uscita Paramount+ che lancerà nuovamente tutti nell'atmosfera della pellicola.

La serie, che punta a raccontare un'epoca e ad esplorare non solo le origini del gruppo ma della scuola protagonista del film con Olivia Newton John e John Travolta, svelerà come il "club" sia nato da un gruppo di emarginate vittime di bullismo e che affrontano tutti i problemi dell'adolescenza. Come già precedentemente era stato raccontato, Grease: Rise of the Pink Ladies toccherà gli aspetti più controversi della pellicola e della crescita in quegli anni.

Nel trailer, oltre ad esserci mostrate le varie protagoniste, al centro sembrano esserci i colori e coreografie che pare facciano un grandissimo omaggio al film cult. La serie tv si svolge nel 1954, quattro anni prima dell'inizio della storia di Grease e vedrà i vari membri del gruppo, che ancora deve formarsi, barcamenarsi tra le difficoltà della vita e della scuola. Non sarebbe strano vedere nella serie anche elementi che potrebbero rifarsi alla voglia di evasione e liberalizzazione dell'epoca che avrà il suo boom poi negli anni 60.

Questo secondo trailer approfondisce alcuni elementi già visti nelle prime immagini di Grease: Rise of the Pink Ladies che avevano svelato anche il logo ufficiale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!