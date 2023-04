Grease: Rise of the Pink Ladies, parla Marisa Davila: 'Siamo onorate di aggiungere storia'

Le protagoniste della nuova serie su Grease sono state intervistate alla Contenders Television di Deadline. Una di loro, Marisa Davila, ha sottolineato il contributo che apporteranno al progetto.

"Considerando che è un pezzo d'epoca, non è passato molto di moda. Conosco sicuramente la musica da più tempo di quanto possa ricordare la prima volta che l'ho visto.", ha affermato Davila.

L'attrice ha aggiunto: “Non so davvero se incontri molte persone che non hanno visto Grease in questi giorni. Stiamo solo aggiungendo qualcosa alla storia di quell'universo e, voglio dire, che onore. Siamo davvero grati che questo sia un progetto di cui possiamo far parte". Davila interpreterà Jane Facciano (che nel film cult fu interpretata da Jamie Donnelly).

Le attrici hanno già parlato della pressione del cult di Grease e della loro grandissima responsabilità nel gestire una storia simile: "Molto spesso è una sensazione fortissima. Un entusiasmo pazzesco. Mi sveglio e continuo, 'Veramente farò questa cosa? È incredibile. [...] sono contenta di non essere da sola, allora. C'è tantissimo da dire su questo nuovo capitolo della nuova vita, e sono contentissima di avere le altre ragazze Pink vicino a me", aveva affermato Marisa Davila in un'intervista per Comicbook.com.

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al secondo trailer ufficiale di Grease: Rise of the Pink Ladies.