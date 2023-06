Grease: Rise of the Pink Ladies, Paramount cancella la serie dopo una stagione

La fanbase accanita che Grease: Rise of the Pink Ladies si era costruita sui social pare non sia bastata. Paramount ha deciso ufficialmente di cancellare la serie dopo solo una stagione lasciando spazio a prodotti che hanno ricevuto più riscontro per quanto riguarda gli ascolti.

Insomma, i ringraziamenti fatti dal cast di Grease: Rise of the Pink Ladies non sono stati di buon auspicio. Dopo solo una stagione la serie è stata cancellata causando la tristezza dei fan sui social che hanno già iniziato a richiedere un "salvataggio" all'ultimo secondo del prodotto. Prequel del celebre musical con John Travolta ed Olivia Newton John, la serie raccontava l'origine e il primo sviluppo del celebre gruppo di studentesse.

Nonostante le aspettative iniziali non altissime a causa di un format che riprendeva un prodotto di decenni fa, la serie si è comunque riuscita a costruire una sua base di ascolto fatta di appassionati del genere musical e di fan accaniti di Grease. La cancellazione della serie sembra essere la conseguenza di un prodotto che comunque non è riuscito ad essere universale e a raccogliere ascolti di altissimo livello.

Se vi va di scoprire qualcosa di più, vi sveliamo come il cast di Grease: Rise of the Pink Ladies ha gestito l'enorme pressione di dover "rifare" un cult di questa portata. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!