Grease: Rise of the Pink Ladies e la pressione del cult: come la gestisce il nuovo cast?

Cult degli anni '70-'80, Grease tornerà a calcare gli schermi con la nuova serie Paramount+ Grease: Rise of the Pink Ladies. Il prequel toccherà gli aspetti più controversi del Grease originale, e per questo motivo il cast dovrà mantenere alta l'asticella di un musical così amato.

Come gestiscono i nuovi attori di Grease: Rise of the Pink Ladies la pressione di sostenere un'aspettativa simile?

"C'è un po' di nervosismo, specialmente un personaggio che ha molti elementi misogini. Ma ho letto la sceneggiatura e le sceneggiature successive e mi sono sentito davvero seguito bene perché Buddy è un personaggio bellissimo e ha alcuni elementi più difficili, ma ha tutte queste complessità e ha questa bellissima profondità. Quindi mi sentivo come se fosse tutto lì per me", ha rivelato Jason Schmidt (che interpreterà Buddy).

Nicholas McDonough (il prossimo Gil the T-Bir), ha mostrato le sue sensazioni: "Tutti abbiamo le nostre storie che teniamo vicine e care e certe storie e personaggi sono come un caldo abbraccio. Quando guardo Il Signore degli Anelli o L'ufficio, è come se conoscessi queste persone e fossi molto protettivo nei confronti di queste storie, quindi quando qualcuno cerca di toccarle e fare qualcosa, è come se diventassi pungente".

"Ma noi eravamo... Se tutto va bene, quando abbiamo letto la sceneggiatura per la prima volta, ci siamo detti, 'Wow, è davvero fantastico.' Ci auguriamo che tutti vi entrino con una mente aperta. Penso che quando vedranno la musica e la sua scala, e il cuore che ci mettiamo dentro, lo apprezzeranno e apprezzeranno anche loro", ha aggiunto.

"Molto spesso è una sensazione fortissima. Un entusiasmo pazzesco. Mi sveglio e continuo, 'Veramente farò questa cosa? È incredibile. [...] sono contenta di non essere da sola, allora. C'è tantissimo da dire su questo nuovo capitolo della nuova vita, e sono contentissima di avere le altre ragazze Pink vicino a me".

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al trailer di Grease: The Rise of the Pink Ladies.