Grease: Rise of the Pink Ladies toccherà gli aspetti più controversi del film cult!

Poche ore fa è stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Grease: Rise of the Pink Ladies, la nuova serie televisiva di Paramount+ che racconterà gli eventi antecedenti alla famosa pellicola del 1978 e che debutterà sulla piattaforma il prossimo 6 aprile.

Annabel Oakes, che guiderà la serie ricoprendo i ruoli di showrunner, sceneggiatrice, regista e produttrice esecutiva, ha recentemente parlato della sua creazione, che non eviterà ma anzi affronterà alcuni dei contenuti più controversi del film cult con John Travolta e Olivia Newton-John, come razzismo, stupro e misoginia.

“Adoriamo Grease. E' sempre stato un punto di riferimento. È stato fatto in un tempo, e ne stava commentando un altro. Quindi, in Grease erano gli anni '70 che commentavano gli anni '50. Raccontavano canzoni e storie davvero sovversive e divertenti sugli anni '50 dal punto di vista degli anni '70. Ora siamo negli anni '20 e possiamo commentare ciò che hanno detto negli anni '70 e '50, e questa è un'esperienza interessante", ha raccontato Oakes durante la Television Critics Association Winter Press Tour.

L'autrice ha continuato: “Sì, ci sono alcuni testi che sono problematici. Come vedi, facciamo riferimento a quelli nel pilot e ad altri dialoghi. Vedrai che inizieremo a fare riferimento... per cercare di aprire il mondo di 'Grease' scavando più in profondità per ottenere le prospettive di altre persone".

