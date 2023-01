Grease: Rise of the Pink Ladies, il nuovo trailer svela il logo della serie prequel

Paramount+ ha diffuso un brevissimo teaser trailer per annunciare e presentare il logo ufficiale di Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie che fungerà da prequel agli eventi narrati in Grease, il classico musical del 1978 con protagonisti John Travolta e la compianta Olivia Newton-John, a sua volta ispirato al musical che ha esordito nel 1971.

Nel filmato, vediamo le pieghe di una maglia che lentamente si ricuce per ricreare quello che diventa il logo ufficiale della serie. Ovviamente, stiamo ammirando le divise delle Pink Ladies, che saranno al centro degli eventi del film e non erano di certo così popolari prima di quello che poi succederà con la storia che tutti gli appassionati di musical conoscono bene.

Le Pink Ladies nel film del 1978 sono state interpretate da Stockard Channing, Didi Conn, Dinah Manoff e Jamie Donnelly. Prima del via libera della serie prequel alla Paramount+, HBO Max aveva ordinato lo spettacolo originariamente intitolato "Grease: Rydell High", nell'ottobre 2019. Sebbene HBO Max abbia cancellato i piani per lo spin-off, lo show alla fine ha trovato casa a Paramount+ con una trama rielaborata e un nuovo titolo.

Sarà una commedia musicale con episodi della durata di un'ora, che racconterà appunto le origini delle Pink Ladies del musical, e in che modo hanno cambiato per sempre la Rydell High. Creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie sarà Annabel Oakes (Atypical, Transparent). A quanto pare, il progetto è stato abbandonato da HBO Max per volontà di Casey Bloys, dopo la sua promozione a Chief Content Officer di HBO e HBO Max lo scorso agosto.

Secondo Variety, Grease: Rise of the Pink Ladies conterrà diverse nuove canzoni, ma potrebbe invece essere privato di alcuni dei brani più iconici del musical": sembra che i legali di Jim Jacobs e Warren Casey, autori dei testi per il musical del 1971, abbiano negato a HBO Max i diritti per canzoni come Greased Lightning e Summer Nights. Non è chiaro al momento se la questione sia stata risolta con l'arrivo di Paramount+.