Grease: Rise of the Pink Ladies: primo trailer e data di uscita della serie Paramount!

Cresce l'attesa per Grease: Rise of the Pink Ladies, la nuova serie tv di Paramount+ prequel dell'iconico musical del 1978 con protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John.

Dopo il breve teaser di pochi giorni fa, che ha svelato il logo dello show, alla presentazione della Paramount+'s Television Critics Association di oggi è stato mostrato il primo trailer di Grease: Rise of the Pink Ladies, che arriverà sulla piattaforma il prossimo 6 aprile 2023.

Composta da 10 episodi di un'ora circa, la serie seguirà Jane (Marisa Davila), Olivia (Cheyenne Isabel Wells), Cynthia (Ari Notartomaso) e Nancy (Tricia Fukuhara) e racconterà le origini delle Pink Ladies della Rydell High School di metà anni '50.

ll restante cast è composto da Shanel Bailey nei panni di Hazel, Madison Thompson nei panni di Susan, Johnathan Nieves nei panni di Richie, Jason Schmidt nei panni di Buddy, Maxwell Whittington-Cooper nei panni di Wally e Jackie Hoffman nei panni della Preside McGee. Annabel Oakes è showrunner, sceneggiatrice, regista e produttrice esecutiva della serie.

Secondo Variety, Grease: Rise of the Pink Ladies conterrà diverse nuove canzoni, ma potrebbe invece essere privato di alcuni dei brani più iconici del musical. Infatti, i legali di Jim Jacobs e Warren Casey, autori dei testi per il musical del 1971, avrebbero negato a HBO Max (che aveva inizialmente ordinato la serie) i diritti per canzoni come Greased Lightning e Summer Nights.