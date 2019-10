Grease: Rydell High: la serie spin-off sul celebre film Grease in arrivo su HBO Max

Grease, il celebre film del 1978 con protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John, avrà una serie spi-off intitolata Grease: Rydell High che sarà disponibile all'interno di HBO Max, l'imminente servizio di video on demand di WarnerMedia.

Danny Zuko e Sandy Olsson, i personaggi interpretati rispettivamente da Travolta e Newton-John, hanno fatto sognare un'intera generazione di amanti delle commedie musicale. Quella stessa atmosfera, caratterizzata dallo stile visivo dell'America degli anni '50, è pronta a tonare con Rydell High.

Ecco il logline della serie:

"Una serie musicale e gioiosa ambientata dentro e fuori il mondo di Rydell High, lo show reinterpreta il film di successo con alcuni personaggi di cui sei già a conoscenza e molti altri che incontrerai presto. Sono ancora gli anni '50, un mondo che spacca con grandi numeri musicali del periodo uniti a nuove canzoni originali. Si tratta delle pressioni della scuola superiore, gli orrori della pubertà, le montagne russe della vita nell'America centrale con una sensibilità moderna che lo riporterà in vita per gli amanti dei musical di oggi".

A proposito della nuova serie si è espressa anche Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max:

"Grease è un fenomeno iconico della cultura pop che va bene per qualsiasi generazione, e sono elettrizzata del fatto che i nostri amici alla Paramount fossero entusiasti dell'idea dello show per una serie settimanale. Questa è la scuola superiore e la vita delle piccole cittadine degli Stati Uniti raccontata sulla scala di un grande musical rock'n'roll. Si tratta di un Grease 2.0, ma con lo stesso spirito ed energia a cui pensi quando senti una canzone come 'You're the One That I Want!'".

Cosa ne pensate di questo spin-off su Grease? Vi ricordiamo infine che su HBO Max ci sarà Friends, oltre all'annuncio di una serie prequel di Gremlins, il film del 1984 diretto da Joe Dante.