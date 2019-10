Grease: Rydell High, vediamo il primo poster della serie

Come avete potuto leggere nella notizia riguardo l'annuncio di Grease: Rydell High, HBO Max produrrà una serie spin-off del celebre musical con John Travolta e Olivia Newton-John. Vediamo quindi il primo poster dedicato all'atteso show.

Ad aprile erano giunte voci riguardo un film ambientato nell'universo narrativo di Grease intitolato "Summer Loving", ma sembra che per adesso i fan della storia di Danny Zuko e Sandy Olsson dovranno accontentarsi di questo show che approfondirà le vicende dei vari studenti della famosa scuola. Nel poster, presente in calce alla notizia, possiamo vedere una giovane ragazza vestita nello stesso stile del film, insieme a quella che potrebbe essere la catchline della serie: "È proprio quello che vuoi!".

Non sappiamo ancora molto riguardo la trama, se non che sarà ambientata in una piccola cittadina americana negli anni '50, e approfondirà temi vicini ai ragazzi che frequentano la Rydell High, tra cui i problemi della pubertà, le difficoltà della vita e le pressioni dei compagni di scuola più grandi. I fan sperano inoltre in un breve cameo dei due celebri protagonisti, ma ancora non si hanno conferme riguardo i nomi del cast.

Grease: Rydell High non è l'unica serie TV importante che andrà ad arricchire il catalogo di HBO Max, insieme al reboot di The Boondocks potremo vedere anche un sequel di Dune e il reboot di Gossip Girl.