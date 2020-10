Grease, la serie spin-off passa da HBO Max a Paramount Plus

Basato sull'omonimo musical teatrale e uscito al cinema nel 1978, Grease è presto diventato un cult, e più di quarant'anni dopo sembra vivere una seconda giovinezza: è stato infatti annunciato all'inizio del 2020 un film prequel, Summer Lovin', e qualche mese prima era stata annunciata una serie spin-off.

Stando a quanto riporta Variety il progetto, inizialmente targato HBO Max, è passato a Paramount Plus. È cambiato anche il titolo, che da Grease: Rydell High diventa Grease: Rise of the Pink Ladies.

Sarà una commedia musicale con episodi della durata di un'ora, che racconterà appunto le origini delle Pink Ladies del musical, e in che modo hanno cambiato per sempre la Rydell High.

Creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie sarà Annabel Oakes (Atypical, Transparent). A quanto pare, il progetto è stato abbandonato da HBO Max per volontà di Casey Bloys, dopo la sua promozione a Chief Content Officer di HBO e HBO Max lo scorso agosto.

Secondo Variety, "Grease: Rise of the Pink Ladies conterrà diverse nuove canzoni, ma potrebbe invece essere privato di alcuni dei brani più iconici del musical": sembra che i legali di Jim Jacobs e Warren Casey, autori dei testi per il musical del 1971, abbiano negato a HBO Max i diritti per canzoni come Greased Lightning e Summer Nights. Con l'entrata in scena di Paramount TV Studios, però, la trattativa si potrebbe riaprire.

Qualche mese fa, intanto, John Travolta e Olivia Newton-John hanno indossato di nuovo i panni dei protagonisti di Grease, Danny e Sandy.