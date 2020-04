Green Arrow and the Canaries aprirà la porta per un altro crossover Arrowverse?

Nonostante l'incertezza per la lavorazione di Green Arrow and the Canaries, Katherine McNamara (Mia Smoak) ha voluto fare alcune ipotesi sul futuro dell'Arrowverse.

"Credo che lo spinoff fornisca un sacco di opportunità per continuare a costruire le relazioni che sono iniziate con Arrow, per riportarle in scena. Abbiamo così tante tipe toste in questo universo, sia che si tratti di Nyssa al Ghul, sia di Caity Lotz. Mia ha un grande rapporto anche con Berry Allen", ha dichiarato l'attrice in un'intervista per TooFab.

Crisi Sulle Terre Infinite potrebbe quindi non essere l'unico crossover previsto per l'Arrowverse. Al momento ognuno è tornato a vivere nella propria realtà, ma è possibile che Flash, Supergirl e gli altri eroi tornino insieme per una nuova avventura. Che possa essere proprio lo spin-off di Arrow a gettare le basi per un simile evento speciale?

"Inoltre abbiamo la possibilità di creare un team completamente nuovo. Ci siamo noi tre e poi c'è William, e tutta questa gente che potremmo coinvolgere in un nuovo team, per il quale sarà presente la stessa energia, la stessa atmosfera della serie originale (determinata, dark ecc...) ma anche qualcosa di nuovo in cui il pubblico possa ritrovare ciò che amano. Il mondo è stato resettato. Crisi sulle Terre Infinite ha premuto il pulsante reset, ora il mondo è a nostra disposizione", ha concluso McNamara.

Le protagoniste hanno inoltre rivelato cosa si aspettato per lo spinoff di Arrow e Kate Kassidy è molto fiduciosa circa il successo che potrebbe avere la serie.