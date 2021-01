Green Arrow and the Canaries cancellata, Katherine McNamara: 'Ho il cuore a pezzi'

La cancellazione di Green Arrow and the Canaries è stata un duro colpo non solo per i fan dell'Arrowerse ma anche per gli stessi interpreti della serie CW. La decisione sembra ormai irrevocabile e in molti si chiedono come mai si sia deciso di non proseguire oltre con la lavorazione di questo show.

Il co-creatore Marc Guggenheim ha rivelato che ormai da tempo si era scelto di bloccare la produzione di Green Arrow and the Canaries, la decisione infatti sarebbe stata presa all'inizio della pandemia e che solo ora sarebbe stata diffusa la notizia. I fan sono furiosi per questa scelta e hanno giurato di non guardare altre serie della stessa emittente. In molti si chiedono infatti come mai si sia scelto di proseguire con il prequel di The 100 e non con questa attesissima serie del mondo DC.

Tra la schiera dei delusi rientra a pieno titolo anche Katherine McNamara che con vari post sui social ha svelato tutto il suo dispiacere per la cancellazione di Green Arrow and the Canaries. Su Twitter ha prima scritto: "Inutile dire che ho il cuore spezzato ... mi sarebbe piaciuto intraprendere un viaggio con #MiaSmoak. Grazie a tutti per il vostro amore e supporto".

Successivamente ha poi scritto: "Da Blackstar a Star City, grazie per avermi permesso di essere una parte della vostra storia ... anche per un po'... Quello che sembrava un cappuccio scoraggiante da riempire presto mi è sembrato di famiglia, e non ho altro che amore e gratitudine per tutti. #Freccia verde".

