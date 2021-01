Green Arrow and the Canaries, CW sceglie di non proseguire oltre il progetto Arrowverse

Quello che sarebbe dovuto essere uno spin-off di Arrow, chiamato Green Arrow and the Canaries, è oggi ufficialmente defunto tra i corridoi della CW, che ha deciso di non attaccare nemmeno la spina al progetto. A riportare la triste notizia per tutti gli amanti dell'Arrowerse ci ha pensato nelle ultime ore Variety.

Per chi non lo sapesse, Green Arrow and the Canaries sarebbe dovuta essere ambientata nel 2040 e mostrerà le vicende del gruppo guidato da Mia Queen (Katherine McNamara), insieme a Laurel Lance (Katie Cassidy) e Dinah Drake (Juliana Harkvay), che nel corso delle puntate avrebbero dovuto indagare sul ritorno di Deathstroke, temibile avversario apparso anche negli episodi dello show con Stephen Amell.



Qualche mese fa il capo della CW, Mark Pedowitz, aveva riferito che lo show rimaneva molto "vivo" all'interno della rete, facendo crescere il fermento intorno al titolo, anche se già al tempo le notizie volevano Green Arrow and The Canaries già sospeso a tempo indeterminato, senza alcuna dichiarazione ufficiale. E alla fine ecco il risultato: show cancellato prima ancora di partire, a un solo anno dalla fine della serie madre.



Voi cosa ne pensate? Vi dispiace per questo mancato appuntamento? Attendevate molto Green Arrow and The Canaries? Fatecelo come sempre sapere nei commenti in calce alla notizia.