Green Arrow and The Canaries si farà? Guggenheim conosce la risposta, ma dovrete soffrire

Dopo il finale di Arrow sono in molti ad attendere novità sullo spin-off, che dovrebbe intitolarsi Green Arrow and The Canaries: per questo Mark Guggenheim viene costantemente bersagliato di domande al riguardo.

Dopo aver parlato di Wizards Tales of Arcadia, serie di animazione in cui ha lavorato insieme a Guillermo Del Toro, il produttore ha detto la sua sulla questione, in occasione di un'intervista per Digital Spy:



"So delle cose, ma sta a The CW e a Warner Bros. pubblicizzare quel che so. A dire il vero, è abbastanza frustrante, perché le persone mi inviano costantemente dei tweet e io vorrei davvero poter rispondere, ma ci sono certe cose di cui non mi è permesso parlare finché i grandi capi non decideranno che possiamo".

Sebbene non ci siano state ancora conferme ufficiali, dalle parole di Guggenheim si intuisce che il progetto dovrebbe andare in porto. Del resto, se lo spin-off non esistesse perché gli studios gli avrebbero impedito di parlarne? Senza considerare che se c'è un piano marketing in piedi significa che l'intenzione di dare avvio alla produzione c'è eccome, ma ovviamente dovremo aspettare per saperne di più.

Il produttore ha poi dichiarato di aver concluso un capitolo della sua vita con la fine di Arrow e di Crisi Sulle Terre Infinite, per cui deve ancora capire bene come continuerà la sua avventura nell'Arrowverse, ma una cosa è certa: "Fortunatamente, non credo che dovremo preoccuparci di dirgli addio presto. Penso che quando il giorno arriverà, se sarò ancora coinvolto nelle serie, sicuramente l'esperienza che ho fatto con I racconti di Arcadia porterà dei benefici".

Intanto The CW ha deciso di promuovere l'uso delle mascherine attraverso dei simpatici poster con gli eroi DC.