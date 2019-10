Green Arrow and the Canaries: iniziate le riprese del 'pilot' dello spin-off di Arrow

Con la conclusione quest'anno della serie su Arrow, la CW ha ufficialmente dato il via alla produzione dell'episodio della serie che fungerà da pilot per l'eventuale spin-off intitolato Green Arrow and the Canaries.

Con il titolo succitato già comparso in precedenti materiali promozionali, è probabile che CW deciderà di confermarlo ufficialmente come titolo del suo nuovo spin-off, che il network è proprio intenzionato a promuovere a serie, almeno per una prima stagione completa, se dovesse ottenere il successo sperato di pubblico, nonché un responso positivo in termini di feedback. La serie avrà per protagonista - così come per l'episodio di Arrow - Katherine McNamara insieme alle attrici veterane della serie Juliana Harkavy e Katie Cassidy-Rodgers, che riprenderanno rispettivamente i loro ruoli di Mia Smoak, Dinah Drake e Laurel Lance.

Sembra che questa sorta di episodio ibrido, che fungerà da pilot per lo spin-off, sarà il primo della stagione di Arrow ad essere ambientato dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, in onda tra dicembre e gennaio del 2020 sul network americano, suggerendo che quegli eventi avranno un impatto non indifferente sul procedere della narrazione e sui personaggi sopracitati, dato che la storia di Mia è ambientata nel 2040. McNamara si è unita al cast di Arrow nel corso della settima stagione, quando i flashback che erano stati parte integrante della struttura narrativa della serie avevano ceduto il passo ai flash-forward, mostrandoci il futuro di Star City e le sue nuove generazioni.

Confermando l'inizio delle riprese dell'episodio, Katherine McNamara ha quindi aggiunto su Twitter: "E' davvero eccitante. Non so davvero cosa bolle in pentola, ma qualsiasi cosa ci sia in serbo, sarà piuttosto cazzuta".

In precedenza, anche la showrunner Beth Schwartz si era espressa brevemente sull'episodio: "Abbiamo sempre saputo come andrà avanti la storia e il pilot avrà caratteristiche molto diverse". Sembra quindi che il nuovo team che si occuperà della sicurezza di Starling City ha ancora molto lavoro da fare, soprattutto dovrà compensare alla mancanza di Oliver Queen, che secondo quanto è stato rivelato nella settima stagione di Arrow non sopravviverà alla lotta contro il personaggio interpretato da Lamonica Garrett.