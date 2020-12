Green Arrow and The Canaries, Katherine McNamara dichiara: 'Sarò ancora Mia Smoak'

Sono passati diversi mesi dagli ultimi aggiornamenti di Green Arrow and The Canaries, nel frattempo sono in molti a sperare di rivedere alcuni dei personaggi che abbiamo conosciuto nella serie incentrata su Oliver Queen. Ecco i commenti di Katherine McNamara.

L'interprete di Mia Smoak ha parlato con i giornalisti di TV Line, discutendo delle ultime novità riguardo l'opera che dovrebbe essere incentrata sul suo personaggio e su quelli interpretati dalle colleghe Katie Cassidy e Juliana Harkavy. Ecco il suo commento: "È passato un po' di tempo, non ho idea di quale sarà il futuro, ma so che interpreterò ancora Mia Smoak. Come sapete, in quell'universo i personaggi ritornano sempre in qualche modo. Mi piacerebbe tornare e recitare ancora lì".

Continua poi: "Trovo molto interessanti le sfide che Mia dovrà affrontare, dopo aver visto il suo futuro post e pre Crisi sulle Terre Infinite, adesso ha le conoscenze di entrambi a sua disposizione. Dovrà ancora fare i conti con l'eredità di suo padre, ma prima di farlo vorrà provare di essere all'altezza e di averla meritata. Sarebbe un viaggio interessante".

Non resta che aspettare per scoprire il futuro della serie, nel frattempo vi segnaliamo una nostra lista con i personaggi di Arrow che potrebbero tornare in altre serie.