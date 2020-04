Green Arrow and The Canaries: Katie Cassidy è convinta che sarà un successo

Dopo l'emozionante finale di Arrow 8, i fan del personaggio dei fumetti DC hanno potuto rincuorarsi con la notizia di un nuovo spin-off dedicato a Laurel Lance. Katie Cassidy ha quindi dato un aggiornamento sullo stato dei lavori.

Intervistata dai giornalisti di TV Line, l'attrice ha rivelato di non sapere se verranno girati altri episodi dello show, nonostante questo si sente abbastanza sicura sul futuro della serie incentrata su Laurel Lance: "Sono una persona che pensa in positivo, quindi penso già al fatto che gireremo una serie intera. È il momento adatto per uno show incentrato su tre donne forti e senza scrupoli, quindi non sono preoccupata. Ho un ottimo presentimento". Insieme a lei troveremo anche Juliana Harkavy e Katherine McNamara, sue future colleghe nell'affrontare le minacce di Earth-2.

Secondo i piani originali lo show sarebbe dovuto andare in onda nel corso del 2021, non sappiamo ancora se l'attuale emergenza Coronavirus farà rinviare la data di uscita di Green Arrow and The Canaries, Katie Cassidy comunque ha confermato il suo grande interesse per il progetto: "Mi piace interpretare una supereroina, ma anche un supermalvagio, quindi non vedo l'ora di iniziare".

