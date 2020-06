Green Arrow and The Canaries, Marc Guggenheim: 'Ci saranno presto aggiornamenti'

Sebbene sia nell'aria l'arrivo di Green Arrow and The Canaries, ancora non sono arrivate notizie ufficiali riguardo la sua uscita, e fin'ora lo stato della serie spin-off di Arrow targata CW rimane un punto interrogativo.

Qualche mese fa il capo della CW Mark Pedowitz aveva riferito che lo show rimaneva molto "vivo" all'interno della rete, facendo crescere il fermento intorno al titolo, anche se dalle ultime notizie ci risulta che Green Arrow and The Canaries sia ancora sospeso e non ci sono dichiarazioni ufficiali che ne garantiscano la ripresa nel breve periodo.

Pochi giorni fa però qualcos'altro si è mosso, ed anche il produttore esecutivo dell'Arrowverse Marc Guggenheim, in risposta al tweet di un fan, ha rivelato che: "Noi ci siamo! Dovremmo ricevere qualche parola - in un modo o in un altro - molto, molto presto".

Da quello che si evince non ci sono ancora grossi aggiornamenti per lo spettacolo ma a quanto pare presto la produzione potrebbe riprendere. Nel frattempo continuano a trapelare dettagli della trama, e Ben Lewis afferma che Green Arrow porterà la bandiera queer negli show tv.

Intanto se ve la siete persa vi riproponiamo la sinossi del pilot "Backdoor" di Green Arrow and the Canaries, e noi come sempre vi terremo aggiornati sullo stato dello show della CW. Restate connessi.