Green Arrow and The Canaries: le protagoniste rivelano cosa vorrebbero vedere nella serie

Continuano le interviste alle protagoniste di Green Arrow and The Canaries: questa volta Katie Cassidy, Juliana Harkavy e Katherine McNamara hanno parlato delle trasformazioni e cambiamenti affrontati dai loro personaggi.

Durante un'intervista concessa a ComicBook.com, il trio di protagoniste ha quindi commentato quelle che saranno le evoluzioni dei loro personaggi, ecco cosa ha rivelato l'interprete di Mia Smoak: "C'è qualcosa di diverso in questa nuova Mia, ha due ricordi, due abilità e due istinti diversi, che adesso si uniranno, vedremo quindi una nuova versione di Green Arrow. Si sente in colpa, perché ha odiato suo padre per così tanti anni, mentre ora che lo conosce e ha capito perché ha fatto queste scelte, continuerà a portare avanti le sue idee, ma non si sente ancora pronta. Continueremo ad esplorare questa cosa anche adesso che Mia ha una vita sociale più ampia".

Mentre Katie Cassidy ha commentato: "Aspetto di vedere cosa accadrà al mio personaggio, voglio sapere cosa è accaduto dalla fine di Arrow e al 2040. Cosa hanno fatto nel frattempo i protagonisti? Quale è stato il loro viaggio? Sono felice di scoprire cosa accadrà". Harkavy invece è già felice di avere avuto la possibilità di partecipare al pilot della serie: "Sono felice che ho potuto fare quello che volevo con Dinah nel pilot, in particolare la musica. So che nei fumetti Dinah e Black Canary hanno un gruppo e lei è una musicista, cosa che mi è piaciuta molto. Quindi il mio sogno si è avverato".

