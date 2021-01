Green Arrow and the Canaries, la reazione del co-creatore di Arrow alla cancellazione

A seguito dell'annuncio della cancellazione dell'annunciato Green Arrow and the Canaries da parte di CW, show eliminato in pre-produzione, il co-creatore di Arrow ed ex-showrunner di Legends of Tomorrow, Marc Guggenheim, è intervenuto via Twitter per chiarie meglio alcuni dettagli sulla decisione dell'emittente americana.

Lo show era rimasto in panno dallo scorso gennaio 2020, alla conclusione del crossover Crisi sulle Terre Infinite e la fine dell'ottava e ultima stagione di Arrow. CW non dava più notizie sul progetto e i fan non sapevano quali fossero le reali intenzioni del canale, esplicitate nelle ultime ore con l'annuncio dell'abbandono del progetto. Ha dunque spiegato Guggenheim:



"La decisione è stata presa allo scoppio della Pandemia di Coronavirus, che credo anche sia stato il fatto decisivo dietro alla cancellazione. Sperando in qualche miglioramento, si è atteso a lungo, ma l'annuncio vero e proprio è arrivato soltanto nelle scorse ore".



Per chi non lo sapesse, Green Arrow and the Canaries sarebbe dovuta essere ambientata nel 2040 e mostrerà le vicende del gruppo guidato da Mia Queen (Katherine McNamara), insieme a Laurel Lance (Katie Cassidy) e Dinah Drake (Juliana Harkvay), che nel corso delle puntate avrebbero dovuto indagare sul ritorno di Deathstroke, temibile avversario apparso anche negli episodi dello show con Stephen Amell.