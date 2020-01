Green Arrow and The Canaries: tutti i riferimenti a Birds of Prey della 8x09 di Arrow

L'ottava stagione di Arrow sarà decisiva per il Multiverso creato dalla The CW: il nono episodio della serie ha fatto da backdoor pilot al nuovo spin-off intitolato Green Arrow and The Canaries, serializzazione che punta a raccontare le vicende del fumetto Birds of Prey. Ecco quindi tutti i riferimenti presenti nell'episodio.

Fate attenzione, continuando troverete alcuni spoiler.

Il focus dell'ormai prossimo spin-off saranno le avventure di Laurel Lance (Katie Cassidy), Dinah Drake (Juliana Harkavy) e Mia Queen (Katherine McNamara) nel 2040 e renderà omaggio alle vecchie e nuove vigilanti che negli anni hanno affiancato Oliver Quinn (Stephen Amell).

La 8x09 di Arrow ruota intorno al rapimento di Bianca Bertinelli (Raigan Harris), giovane rampolla di Star City la cui scomparsa avrebbe gettato la città nel caos. Durante l'episodio scopriamo che Bianca è la figlia di Helelna Bertinelli, che nella prima parte dello show aveva vestito i panni della Cacciatrice.

Sebbene Helena non sia mai comparsa nell'episodio, Bianca ha omaggiato in più di un modo la saga a fumetti, soprattutto della più recente collana Grayson, in cui l'ex Cacciatrice è interpretata da una donna nera.

Anche Katie Cassidy, coi suoi capelli biondi, ma soprattutto corti, ha richiamato la prima rappresentazione della sua Laurel, inchiostrata per la prima volta da Chuck Dixon nel 1997. Nell'episodio assistiamo anche all'incontro in un bar tra Laurel e Dinah, la quale sta eseguendo una cover di Sunny di Martin Gaye. Il personaggio di Harvaky, che probabilmente continuerà con la sua carriera canora, ha così omaggiato il gruppo musicale dei Black Canary.

Di lì a breve scopriremo che Dinah vive all'interno della torre dell'orologio che sovrasta il bar, la stessa torre che nei fumetti diviene punto di ritrovo e base operativa l'intera squadra. L'importanza della sede è dovuta anche a Barbara Gordon, l'Oracolo, che, dopo essere rimasta paralizzata, da lì seguirà a distanza le compagne.

In seguito Dinah rivela a Laurel di come si stata involontariamente inviata nel futuro, al giorno dopo il funerale di Oliver, e abbia scoperto che ogni traccia della sua esistenza era stata cancellata. Sebbene la scelta possa sembrare strana, soprattutto se si fa rimeni ai fumetti di Crisi sulle Terre Infinite, questo stratagemma potrebbe tenterebbe di semplificare le origini di Black Canary/ Dinah Drake (più volte rielaborate nei comics) rendendola a tutti gli effetti la madre di Laurel.

Il decimo episodio di Arrow sarà trasmesso il 28 gennaio, qui tutte le info e il promo della 8x10, mentre per maggiori dettagli scoprite l'evoluzione di Mia dopo la Crisi.