Green Arrow and the Canaries, lo spin-off è ancora in sospeso: ecco cosa potrebbe accadere

Cinque mesi dopo la messa in onda del finale di Arrow e del backdoor pilot di Green Arrow and the Canaries, lo spin-off incentrato su Mia, Laurel e Dinah non è ancora stato ordinato ufficialmente da The CW, e dunque non è ancora chiaro se le molte questioni lasciate in sospeso potranno essere risolte.

Ne ha parlato di recente anche il produttore esecutivo dell'Arrowverse, Marc Guggenheim, che ha anticipato il possibile arrivo di un fumetto tie-in di Arrow in caso il progetto non dovesse andare in porto.

"Ci sono domande scottanti. Sicuramente, il backdoor pilot si è concluso con il cliffhanger del rapimento di Williams. E penso che dobbiamo rispondere a molte di queste domande" ha spiegato Guggenheim durante una recente intervista con TV Line. "Il mio istinto sarebbe provare a rispondere a queste domande attraverso un fumetto.Adoro il fatto che ora abbiamo a disposizione un universo televisivo che ci permette di esplorare questioni differenti e rispondere a domanda di altri show, ma possiamo contare anche sui fumetti."

Per chi non lo sapesse, Green Arrow and the Canaries sarà ambientata nel 2040 e mostrerà le vicende del gruppo guidato da Mia Queen (Katherine McNamara), insieme a Laurel Lance (Katie Cassidy) e Dinah Drake (Juliana Harkvay), che nel corso delle puntate dovranno indagare sul ritorno di Deathstroke, temibile avversario apparso anche negli episodi dello show con Stephen Amell.

Intanto, Ben Lewis ha svelato alcune anticipazioni sulle tematiche dello spin-off di Arrow.