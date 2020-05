Green Arrow and The Canaries: ecco le ultime novità sulla serie The CW

Si torna a parlare dello spin-off di Arrow: questa volta tocca ai dirigenti di The CW rivelare quali sono le ultime novità su questa nuova serie intitolata Green Arrow and The Canaries.

Dopo la conclusione dell'opera principale, sono numerosi i fan del personaggio dei fumetti DC che aspettano con ansia di sapere quando potranno ritrovare alcuni dei loro interpreti preferiti. Sono passati diversi mesi dall'annuncio che una serie sarebbe stata interamente dedicata alle supereroine interpretate da Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Hargavy, così il presidente di The CW Mark Pedowitz ha voluto rivelare i piani del network per la stagione autunnale e per il 2021, affermando che: "Stiamo discutendo su cosa fare, ho parlato molto con i dirigenti di Warner Bros, abbiamo una strategia, speriamo di riuscire ad organizzarla al meglio".

Per chi non lo sapesse, la serie sarà ambientata nel 2040 e ci mostrerà le vicende del gruppo guidato da Mia Queen, insieme a Laurel Lance e Dinah Drake, nel corso delle puntate dovranno indagare sul ritorno di Deathstroke, temibile avversario apparso anche negli episodi dello show con protagonista Stephen Amell. In attesa di altre informazioni a riguardo, vi lasciamo con questa intervista alle protagoniste di Green Arrow and The Canaries.