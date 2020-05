Green Arrow & The Canaries, quali sono le ultime novità sullo spin-off di Arrow?

Katie Cassidy e Katherine McNamara forniscono un breve aggiornamento sulla situazione dello spin-off di Arrow di cui sono protagoniste, Green Arrow and The Canaries.

In tempi ancora poco sospetti, Marc Guggenheim aveva promesso che a maggio avremmo avuto notizie di Green Arrow and The Canaries, lo spin-off di Arrow con protagoniste Mia Smoak (Katherine McNamara), Laurel Lance (Katie Cassidy) e Dinah Lance (Juliana Hargavy).

Ma maggio è arrivato, e in assenza degli upfront (dove di solito vengono fatti questi annunci) rimandati per vari network a causa del Coronavirus, tutto sembra tacere. È vero, siamo ancora agli inizi del mesi, e poi c'è sempre il detto "Nessuna nuova, buona nuova" per chi si fida. Ma fare un piccolo check non costa nulla, no?

Per questo i colleghi di CBR hanno chiesto a due delle dirette interessate, Katie Cassidy e Katherine McNamara, se qualche informazione sul destino della serie fosse già trapelata.

"No" è stata la breve, ma concisa risposta della Cassidy, a cui è seguita una leggermente più aricolata da parte di Katherine "No, almeno non che noi sappiamo. Voglio dire, il mondo adesso è nel caos, e non credo che sapremo nulla ancora per un po'".

E quindi ancora nulla all'orizzonte, per ora, ma continuiamo a incrociare le dita.