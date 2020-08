Green Lantern, HBO Max annuncerà novità al DC FanDome?

Il programma televisivo del DC FanDome ha anticipato i panel dedicati a The Flash, Supergirl, Batwoman, Doom Patrol, Superman & Lois, Lucifer e tante altri titoli legati alla casa fumettistica, ma tutti gli occhi dei fan sono puntati sulla possibile presentazione delle serie live-action targate HBO Max.

Come rivelato nei mesi scorsi, il servizio streaming di Warner Bros ospiterà titoli attesi come la Justice League Dark prodotta da J.J. Abrams, lo spin-off di The Batman incentrato sulla polizia di Gotham e la serie di Green Lantern sviluppata da Greg Berlanti e Geoff Johns, e stando ad alcuni indizi è proprio di quest'ultima che potremmo sentir parlare durante il DC FanDome.

Per ricordare ai fan l'imminente arrivo dell'evento, l'account Twitter di DC Comics ha pubblicato un post dedicato a Green Lantern accompagnato dall'iconica frase "Nel giorno più splendente, nella notte più profonda...". Fino a qui niente di strano, se non fosse che l'account ufficiale di HBO Max si è aggiunto alla conversazione per stuzzicare l'hype dei fan: "Aiutatemi a speculare sui contenuti di Green Lantern che potremmo vedere."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe saperne di più sul progetto? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, qui potete trovare il programma completo del DC FanDome dedicato ai film.