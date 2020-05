Green Lantern avrà un budget spropositato: HBO Max pronta a sorpassare Disney+?

Alla spietata lotta all'intrattenimento domestico sta per unirsi un nuovo concorrente, molto più che agguerrito e deciso a conquistare il suo posto al fianco di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+: stiamo parlando di HBO Max, il cui lancio è previsto per domani, e che secondo il dirigente Kevin Relly stanzierà cifre vertiginose per le produzioni.

Alla vigilia della data di lancio il responsabile dei contenuti ha parlato ai microfoni di Business Insider, rivelando preziose informazioni su HBO Max e illustrando anche alcune politiche della stessa riguardo le sue esclusive.

Quando gli si chiede cosa dovremo aspettarci dalle produzioni DC Max Originals, nello specifico se come Disney+ avranno budget paragonabili a quelli cinematografici, ha risposto:

"Greg [Berlanti, produttore della serie Green Lantern per HBO Max] ha sviluppato molti progetti di successo targati DC e The CW, ma non non realizzeremo niente di tutto ciò: noi vogliamo passare al livello successivo. Aspettatevi lo stesso livello delle produzioni cinematografiche e lo stesso varrà anche per le serie già annunciate e che saranno sotto la guida di J.J. Abrams"

Appena un mese fa abbiamo saputo infatti che la piattaforma è attualmente al lavoro su una serie su Green Lantern i cui primi dettagli sono stati già rivelati. Adesso la notizia di un budget simile, anche se non è ancora stata data una cifra ufficiale, è sicuramente un'ottima notizia.

Lo stesso varrebbe inoltre per i progetti supervisionati da J.J. Abrams, che includono l'attesissima Justice League Dark, una serie spin-off sull'Overlook di Shining e la misteriosa Demimonde.