Green Lantern: BossLogic assembla il cast delle Lanterne Verdi in queste epiche fan art

Per Marc Guggenheim la serie su Green Lantern è molto ambiziosa e sarà fondamentale l'apporto di un cast di alto livello. Sebbene ci siano ancora poche notizie in merito, l'artista BossLogic ha pensato di portarsi avanti con il lavoro ed immaginare il look dei vari personaggi.

Secondo le ultime notizie, la nuova serie HBO Max si muoverà tra varie linee temporali e includerà varie Lanterne Verdi, il corpo di polizia spaziale che ha esordito nei fumetti. Per questo i fan hanno iniziato a proporre sul web chi secondo loro dovrebbe indossare gli abiti verdi dei paladini.

BossLogic ci propone quindi l'attrice di Bloodshot Eiza Gonzàlez, la cantante Janelle Monae e Sterling K. Brown, noto per il suo ruolo in This Is Us.

In particolare, Janelle Monae è presentata nei panni di Jo Mullein, anche se potrebbe risultare perfetta per il nuovo personaggio Bree Jarta, descritto come una donna metà umana e metà aliena che prende il suo lavoro molto seriamente. Per il momento sappiamo che il roster della serie includerà Guy Gardner, Alan Scott, Jessica Cruz, Simon Baz, Sinestro e Kilowog.

Green Lantern dovrebbe entrare in produzione nel 2021 e HBO avrà il compito di risollevare il personaggio dopo il flop del film con Ryan Reynolds.