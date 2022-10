Green Lantern: l'ex sceneggiatore Marc Guggenheim parla dopo l'uscita e il restyling

La serie televisiva in sviluppo da anni su Green Lantern era sicuramente uno degli azzardi più rischiosi per HBO, soprattutto dopo il disastro che fu con Ryan Reynolds. Ma invece di cancellare l'intero progetto, si è fatta tabula rasa delle idee sviluppate finora. Adesso l'ex sceneggiatore, ormai congedato, rompe il silenzio.

Alla luce di tutti i problemi già elencati su quest’area dell'Universo DC, oltre a uno sviluppo a tempo indeterminato che ha preso tanti anni senza vedere una fine, la cancellazione di Green Lantern sembrava certa. Ma le cose girano in modo oscuro nella nuova Warner Bros. Discovery, con il CEO David Zaslan che sta riscommettendo su tutta una serie di titoli apparentemente secondari. Per questo, Green Lantern ripartirà da zero con nuove sceneggiature e una nuova direzione.

Inutile dire che, dopo l’enorme mole di accuse mosse dalle script room e i lavoranti dopo la grande ondata di cancellazioni, un commento da parte dello sceneggiatore che aveva lavorato a Green Lantern per tutti questi anni era particolarmente atteso. Anche se la serie non è stata cancellata, il suo lavoro è stato inutile. Ma a differenza di molti altri, Marc Guggenheim è piuttosto tranquillo e per un motivo molto semplice: non aveva lavorato poi così tanto, non come gli altri.

In un post sul suo blog LegalDispatch ha infatti scritto: “A parte la co-scrittura di quello che sarebbe stato il finale di stagione, non ho avuto molto a che fare con la serie nell'ultimo anno o giù di lì. Tuttavia, i miei sentimenti su questo nuovo sviluppo sono complessi. Ma ripongo tutta la mia fiducia nel nuovo staff di sceneggiatori e so che faranno un lavoro incredibile. Anche se la mia versione di Green Lantern non uscirà dall'orbita, sarò sempre grato che queste persone meravigliose siano finite nella mia”.

Tutto è bene quel che finisce bene, ora non resta altro che sperare sul risultato del nuovo Green Lantern.